Німеччина

"Козли" грали у меншості протягом другого тайму.

Недільна програма дев'ятого туру чемпіонату Німеччини-2022/23 почалася з Рейнського дербі між менхенгладбахською Боруссією та Кельном. Господарі поля у надцікавому матчу здобули впевнену і красиву перемогу — 5:2.

Відзначимо, що через вилучення автора першого голу своєї команди Флоріана Кайнца гості грали у меншості протягом усього другого тайму.

За підсумком гри "жеребці" обігнали "козлів" за очками (15 проти 13) і піднялися на шосту сходинку. Кельн на даний момент — дев'ятий.

Боруссія Менхенгладбах — Кельн — 5:2

Голи: Фрідріх, 27, Бенсебаїні, 45+2, 76, Штіндль, 47, М. Тюрам, 90+1 — Кайнц, 31 (пен), Хусейнбазич, 83

Боруссія М: Зоммер — Скаллі (Лайнер, 83), Фрідріх, Ельведі, Бенсебаїні (Нец, 83) — Вайгль, Коне — Хофманн (Херман, 83), Крамер (Б. Санчес, 78), Штіндль (Плеа, 52) — Тюрам

Кельн: Швабе — Шмітц (Хусейнбашич, 60), Кіліан, Гюберс, Гектор — Скірі — Любічич (Шиндлер, 40), Дуда (Адамян, 60), Кайнц — Майна (Ут, 60), Тіггес (Діц, 60)

Попердження: Штіндль, 7, Бенсебаїні, 38 — Кайнц, 10, Скірі, 63

Вилучення: Кайнц, 45+1 (2 жовті картки)

Нагадаємо, що у суботу Боруссія Дортмунд вирвала нічию у "Дер Классікер" проти Баварії.