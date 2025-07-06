"Дракони" спробують відновити втрачені позиції з новим головним тренером.
Андре Вілаш-Боаш, Франческо Фаріолі, x.com/FCPorto
06 липня 2025, 13:46
Робота італійського фахівця Франческо Фаріолі на чолі кризового амстердамського Аякса завершилась посеред травня цього року, коли команда провалила фініш сезону й лише на один заліковий бал поступилась ПСВ у чемпіонських перегонах.
Але без діла 36-річний фахівець довго не сидів — ним зацікавився португальський Порту, і зрештою керманич прийняв новий виклик у своїй професійній кар’єрі.
"Дракони" оголосили про підписання контракту до 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Фаріолі за свою тренерську кар’єру також уже встиг попрацювати у турецьких Карагюмрюці, Аланьяспорі та французькій Ніцці.