Ліга Європи

Команди дізналися своїх суперників.

Сьогдні в Ньоні відбулось жеребкування стикового раунду Ліги Європи сезону-2024/25. Команди, які посіли з 9 по 24 місце, отримали суперників у стикових матчах.

Срібна частина сітки:

Твенте (Нідерланди) – Боде/Глімт (Норвегія)

Уніон (Бельгія) – Аякс (Нідерланди)

АЗ (Нідерланди) – Галатасарай (Туреччина)

Ференцварош (Угорщина) – Вікторія Пльзень (Чехія)

Помаранчева частина сітки:

Фенербахче (Туреччина) – Андерлехт (Бельгія)

ПАОК (Греція) – ФКСБ (Румунія)

Мідтьюланн (Данія) – Реал Сосьєдад (Іспанія)

Порту (Португалія) – Рома (Італія)

Перші матчі відбудуться 13 лютого 2025 року. Матчі у відповідь — 20 лютого 2025 року.