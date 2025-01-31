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31 січня 2025, 14:27
Сьогдні в Ньоні відбулось жеребкування стикового раунду Ліги Європи сезону-2024/25. Команди, які посіли з 9 по 24 місце, отримали суперників у стикових матчах.
Срібна частина сітки:
Твенте (Нідерланди) – Боде/Глімт (Норвегія)
Уніон (Бельгія) – Аякс (Нідерланди)
АЗ (Нідерланди) – Галатасарай (Туреччина)
Ференцварош (Угорщина) – Вікторія Пльзень (Чехія)
Помаранчева частина сітки:
Фенербахче (Туреччина) – Андерлехт (Бельгія)
ПАОК (Греція) – ФКСБ (Румунія)
Мідтьюланн (Данія) – Реал Сосьєдад (Іспанія)
Порту (Португалія) – Рома (Італія)
Перші матчі відбудуться 13 лютого 2025 року. Матчі у відповідь — 20 лютого 2025 року.