Досвідчений центрбек підсилить амбітну команду у чемпіонаті Київської області.

Аматорський футбольний клуб Титан з Києва оголосив про підписання Євгена Хачеріді. Керівництво клубу на чолі з власником Дмитром Зелінським ініціювало запрошення досвідченого гравця до команди для участі у весняній частині чемпіонату Київської області.

Хачеріді має великий досвід виступів на високому рівні. Він є ексгравцем національної збірної України, чемпіоном України та Греції. У поточному сезоні Першої ліги за Чорноморець футболіст провів 11 матчів, без результативних дій.

Професійний шлях Хачеріді включає виступи за Динамо, Олком (Мелітополь), Волинь, Штурм (Іванків), Авангард (Лозова), білоруський Динамо-Брест та грецький ПАОК. У складі збірної України він провів 51 матч, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

АФК Титан Київ після осінньої частини чемпіонату Київської області посідає четверте місце у турнірній таблиці.