Битва редакций

Редакция Football.ua совместно с Parimatch продолжает борьбу с Isport.ua и Bigmir)net за звание лучших прогнозистов спортивных событий.

По итогам второго тура совместного с Parimatch проекта наша редакция вырвалась вперед, но мы прекрасно понимаем, что это только начало пути и наша преимущество очень незначительное. Особенно, если учитывать, что оба наших соперника также провели "плюсовые" туры.

Текущий банк: 4762 грн

Вера в Ювентус

Лион — Ювентус (26 февраля)

Главная опасность этого прогноза — в не лучшей форме Ювентуса, а также в том, что на выходных туринцев ожидает битва с Интером в Серии А. Но это плей-офф Лиги чемпионов, а значит — пришло время Криштиану Роналду. Лучший бомбардир в истории турнира сейчас пребывает в феноменальной форме, забив в 11 матчах чемпионата Италии подряд. Рискнем все-таки положиться на более высокий класс итальянцев и поставим на победу Юве.

Прогноз: Победа 2

Коэффициент: 1,91

Ставка: 150 грн

"Восточноевропейская" и "обычная" Барселона

Бенфика — Шахтер (27 февраля)

И Бенфика, и Шахтер в первом матче показали, что способны забивать голы. Увы, о надежности обороны "горняков" говорить не приходится — 24 матча подряд с пропущенными голами в еврокубках быстро опровергли бы такую теорию. О чем, однако, можно говорить с уверенностью — что у Шахтера будут моменты на контратаках против жаждущих забить "орлов", и если этих два утверждения сработают, то мы получим как минимум счет 1:1. Поэтому поставим на тотал больше двух в качестве подстраховки — если команды забьют ровно два гола (допустимо также 2:0 или 0:2), нам вернут деньги.

Прогноз: Тотал больше 2

Коэффициент: 1,38

Наполи — Барселона (25 февраля)

Подобно Ювентусу, Барселону ожидает важнейший поединок в чемпионате Испании — с Реалом. Подобно "бьянконери", у каталонцев есть свой Супермен — Лионель Месси, который после череды ассистов разразился четырьмя голами в ворота Эйбара. И так же, подобно "старой синьоре", класс "сине-гранатовых" должен взять свое в Неаполе. Голодные к успеху в Лиге чемпионов каталонцы должны обыгрывать Наполи в Неаполе, но, опять-таки для подстраховки мы возьмем не "чистую" победу, а нулевую фору на Барселону — в случае ничьей нам вернутся деньги.

Прогноз: Фора 2 (0)

Коэффициент: 1,63

Общий коэффициент : 2,24.

Ставка: 150 грн

РИСК!

Реал — Манчестер Сити (26 февраля)

Крайне рискованно прогнозировать что-то в матче Реал — Ман Сити, но как показал предыдущий сезон, кто не рискует — тот в Битве редакций не выигрывает. Брюгге и ПСЖ в этом сезоне уже играли вничью в Лиге чемпионов на Сантьяго Бернабеу — рискнем предположить, что и Манчестер Сити сможет добыть такой же результат.

Прогноз: Ничья

Коэффициент: 3,7

Ставка: 100 грн

Итог

В третьем туре нашего с Parimatch проекта мы решили остановиться на двух ординарах и двойнике. Тур получается крайне коварным, ведь как показывает опыт, прогнозировать матчи плей-офф Лиги чемпионов очень и очень сложно, но от этого все еще интереснее, не так ли?

Интересно, что в этом туре предложат наши соперники с Isport.ua и Bigmir)net?