Football.ua расскажет о футболистах, которые могли бы оказаться в нашем зале славы.
Английская Премьер-лига создала собственный Зал Славы, а первыми вошедшими в него игроками стали Алан Ширер и Тьерри Анри.
В новом видео Football.ua решил представить свой Зал Славы Лиги чемпионов, если бы его создали в ближайшие дни? Ключевое условие – игрок должен был сыграть свой последний матч в ЛЧ минимум пять лет назад, а потому Криштиану Роналду, Лео Месси и даже Андреаса Иньесту вы здесь не увидите.
Отметим, мы рассматривали только игроков, выступавших в Лиге чемпионов, а не в Кубке европейских чемпионов.
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