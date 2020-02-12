Испания

Клуб оказывает существенное влияние на экономику региона.

Барселона представила отчет о влиянии на экономику города и Каталонии, который провела консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers.

За период с июня 2018-го по июль 2019-го клуб принес городу 1,19 миллиарда евро, что составляет 1,46% его ВВП. Сумма, которую клуб перечислил в бюджет города в качестве налогов составляет 366 млн евро и эквивалентна 13,7%.

Также Барселона способствует увеличению количества рабочих мест, создав почти 19,5 тысяч таких мест, что равно 2,65% от общего количества всех занятых людей в городе.

На данный момент "сине-гранатовые" занимают вторую строчку в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующего Реала на три пункта.

Ранее сообщалось, что Барселона получит только 12 млн евро на покупку нового форварда.

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