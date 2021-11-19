Украина

Андрей Павелко отреагировал на назначение Луиса Кортеса на пост наставника женской сборной Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Луиса Кортеса на должность главного тренера женской сборной Украины.

"За этим тренером выстроились в очередь самые топовые клубы и сборные, но он выбрал Украину. Мы пообщались с ним, и я рассказал ему свое видение и стратегию. Мне нужна его помощь не только в сборной. Успехи здесь придут со временем.

Я хочу, чтобы он выстроил вертикаль в наших женских клубных командах и молодежных сборных. Его задача — влюбить в женский футбол нашу страну как это происходит в передовых странах Европы и мира", — приводит слова Павелко ТК Футбол 1/2/3.

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