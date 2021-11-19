Андрей Павелко отреагировал на назначение Луиса Кортеса на пост наставника женской сборной Украины.
Андрей Павелко, УАФ
19 ноября 2021, 08:21
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Луиса Кортеса на должность главного тренера женской сборной Украины.
"За этим тренером выстроились в очередь самые топовые клубы и сборные, но он выбрал Украину. Мы пообщались с ним, и я рассказал ему свое видение и стратегию. Мне нужна его помощь не только в сборной. Успехи здесь придут со временем.
Я хочу, чтобы он выстроил вертикаль в наших женских клубных командах и молодежных сборных. Его задача — влюбить в женский футбол нашу страну как это происходит в передовых странах Европы и мира", — приводит слова Павелко ТК Футбол 1/2/3.
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