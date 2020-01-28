Украина: Первая лига

Станислав Кулиш, Ярослав Конкольняк и Виталий Приндета продолжат карьеру в Луцке.

Защитники Ярослав Конкольняк и Виталий Приндета, а также форвард Станислав Кулиш стали игроками Волыни, сообщил официальный сайт луцкого клуба.

Приндета – воспитанник Волыни. Последним его клубом была черниговская Десна. Кулиш начинал нынешний сезон в Днепре-1, а Конкольняк был лидером Прикарпатья.

Волынь после 19 туров Первой лиги занимает второе место, отставая на одно очко от Руха.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.