Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник заявив, що його травма не є серйозною і він сподівається повернутися до гри вже найближчими днями.

Центральний захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро прокоментував ушкодження, якого зазнав під час матчу другого туру чемпіонату світу-2026 проти Австрії.

"Я знав, що зі мною це може трапитися. У мене була невеличка проблема, я знову відчув її, але за 3 чи 4 дні я буду в порядку. Нічого серйозного. Я тримаю голову піднятою та повернуся сильнішим, ніж був", — сказав Ромеро.

Нагадаємо, що в поєдинку з Австрією захисник вийшов у стартовому складі, однак залишив поле на 57-й хвилині. Попри це аргентинці здобули перемогу з рахунком 2:0 та достроково гарантували собі місце у плейоф турніру.

Наприкінці клубного сезону Ромеро вже мав проблеми з коліном, через які пропустив частину матчів, однак тепер запевнив, що нове ушкодження не викликає серйозних побоювань.