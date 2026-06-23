Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Коуч французької збірної поділився своїми думками після гри з Іраком.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу своєї команди у матчі ЧС-2026 проти Іраку (3:0).

"У другому таймі ми повністю контролювали ситуацію, хоча це було непросто з огляду на те, що сталося. Та зрештою ніхто не сумнівався у перемозі, і це добре. Ми завоювали путівку в плейоф, проте я переконаний, що третій матч проти Норвегії стане вирішальним для нашого підсумкового місця у групі.

У мене немає жодних проблем із Дембеле. Йому потрібно перебудуватися на систему, в якій він не грає цілий рік. Усман почувається фізично готовим, це просто питання адаптації. Він не з тих, хто сумнівається, але важливо, що він зробив для перемоги, тому що він найважливіший футболіст у складі.

Коли я роблю заміни, я сподіваюся, що гравці, які вийдуть на поле, зможуть проявити себе. Я завжди в роздумах, намагаюся розподілити ігровий час. Коли ми говоримо про атаку, Дезіре розпочав перший матч, Бредлі зіграв другий. Я не можу випустити всіх атакуючих гравців, але Барко зробив дуже багато корисних речей із впливом на гру та оборону суперника.

Гюсто – один із найкращих правих захисників, з якими я працював. Він провів чудовий матч проти Іраку. Приємно мати його у своєму розпорядженні. Він справді багато чого навчився, і я розумію, чому він грає за Челсі", — наводить слова Дешама прес-служба ФІФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція — Ірак.