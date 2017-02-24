Лига Европы

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко прокомментировал игру с Сельтой (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

Шахтер проиграл в Харькове в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против Сельты.

"Мне кажется, что Шахтер играл хорошо. У меня было несколько моментов для того, чтобы забить. Все огорчены, ведь остались без весны в Лиге Европы. Это была равная игра, 50 на 50, и каждая команда хотела победить", — рассказал Коваленко в интервью Футбол 1.

Сельта и Шахтер обменялись выездными победами в Лиге Европы со счетом 1:0, а решающий мяч испанцы забили в дополнительное время матча в Харькове. Главный тренер Горняков Паулу Фонсека обвинил в поражении судейскую бригаду.