Півзахисник лондонського Тоттенгема Деян Кулусевські вирушить до розташування збірної Швеції напередодні вирішальних стикових матчів за вихід на Чемпіонат світу 2026 року (зокрема, проти збірної України).

Незважаючи на те, що гравець продовжує довготривалий процес реабілітації і не зможе вийти на футбольне поле, його присутність у таборі покликана стати потужним моральним поштовхом для команди. 25-річний шведський вінгер перебуває поза грою ще з травня 2025 року. Тоді він отримав серйозну травму колінної чашечки (пателли) у матчі англійської Прем'єр-ліги проти Крістал Пелес.

Через це пошкодження Кулусевські переніс операцію, пропустив переможний для шпор фінал Ліги Європи та досі не зіграв жодної хвилини під керівництвом вже колишьного наставника лондонців Томаса Франка.

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер підтвердив, що футболіст відвідає тренувальний табір команди, який пройде в іспанській Валенсії.

"Деян зараз перебуває в Іспанії, тому, гадаю, він приїде і зустрінеться з нами. Буде дуже приємно його побачити. На тому етапі реабілітації, де він зараз знаходиться, такі візити цілком дозволені. Він завітає до нас, і це буде просто фантастично", — зазначив Поттер в коментарі для медіа.

Хоча повернення Кулусевські до повноцінних тренувань та ігор все ще відкладається, у збірній сподіваються, що його підтримка в роздягальні допоможуть команді здобути омріяну путівку на Мундіаль.

Нагадаємо, нещодавно головний тренер збірної Швеції Грем Поттер визначився зі складом на матч проти збірної України в рамках плей-оф відбору на Чемпіонат світу 2026.