Украина: Первая лига

Наставник Ильичевца Александр Севидов в беседе с корреспондентом Football.ua обсудил состояние дел в Ильичевце, а также украинском и мировом футболе в целом.

- Ильичевец достаточно уверенно лидирует после первой части чемпионата. Вы довольны игрой и выступлениями команды?

- Я больше доволен первой частью осеннего отрезка. Считаю, что для нас не очень приятным Рубиконом стала кубковая игра против каменской Стали. Мы выиграли, это позитивный момент, но при этом потеряли несколько игроков основы. Потеря двух защитников и вратаря Рустама Худжамова стала для нас проблемой.

Концовку чемпионата мы смазали. Остался не очень хороший осадок после последней части. Мы потеряли не только очки, а и свою игру, что расстраивает даже больше.

- Что получилось, а что нет? Получили ли вы все необходимое усиление или играли недоукомплектованными?

- К сожалению, летом в селекции мы допустили несколько промахов – ребят набирали в достаточно спешном порядке. Но в целом я доволен теми ребятами, которые пришли. Нам пришлось менять всю переднюю линию команды – те, кто играл в ней раньше, ушли и поэтому мы формировали ее заново. То, как ребята выступили в атаке, меня устраивает. Хотя моментов, конечно, мы создавали очень много.

Есть опытные ребята – такие как Ринар Валеев, Кирилл Дорошенко – которые уже играли в Премьер-лиге. Они могли бы нам помочь больше, но случилось что случилось. Мы отпустили этих ребят, чтобы они нашли себе команду.

Считаю, что зимой мы должны улучшить наши показатели. У нас больше времени, больше возможностей проверить игроков. Мы подписали уже тех, кого хотели и еще несколько игроков у нас будет на просмотре.

- Глядя на матчи УПЛ, можете ли сказать, что ваша команда готова к конкуренции в дивизионе выше?

- Не могу сказать, что мы насколько хорошо выглядим, что не затерялись бы и в Премьер-лиге. Но и не могу сказать, что мы выглядели хуже, чем некоторые команды УПЛ. Уровень Премьер-лиги в целом упал. Может быть, это не касается Шахтера, но в целом он понизился.

Случился сильный отток игроков. За счет молодежи, которая появилась в командах, этот уровень выровнялся.

Если бы мы играли в Премьер-лиге – уверен, что были бы не на последнем месте.

- На ваш вгляд, какие основные сложности сейчас в первой лиге в общем и целом?

- Тяжело сказать. Я обращаю внимание прежде всего на свою команду. Но отток игроков не мог обойти и Первую лигу – все лучшие ее футболисты перешли в Премьер-лигу. Состав лиги существенно омолодился.

На мой взгляд, главная проблема не только первой, но и Премьер-лиги – в финансировании. Есть обойма команд, которые составляли нам достойную конкуренцию в первой части – 5-6 коллективов смотрятся очень хорошо. В том же Тернополе очень хорошая команда, но из-за финансовых проблем они, в частности, не приехали в Мариуполь. Я ожидал очень тяжелый матч, а он не состоялся.

Эта проблема коснулась в целом нашей страны, и футбол она тоже не могла обойти.

- Довольны ли вы работой клубной академии и есть ли молодые футболисты, способные усилить первую команду?

- Думаю, в будущем появятся игроки, способные усилить первую команду. А на данный момент очень много ведущих 15-летних, 16-летних уехали к нашим грандам. И из-за ситуации на востоке, и по другим разным причинам.

Сейчас мы хотели взять несколько молодых игроков, но есть определенные проблемы. Мы берем вратаря молодого, который еще даже не окончил академию. Считаем, что у него есть хорошая перспектива. И есть несколько игроков, которые находятся "на карандаше".

Я считаю, что наша академия работает, и работает хорошо. А то, что происходит на востоке страны, не могло не сказаться. Считаю, что это главная причина отъезда лучших игроков.

- Насколько комфортно вам работается в Мариуполе? Есть ли сложности, связанные с нахождение города практически в прифронтовой зоне?

- Вы знаете, человек достаточно быстро привыкает к таким обстоятельствам. Я сам коренной донетчанин. То, что происходит в моем родном городе – боль для меня. Но в том, что касается работы, никакого дискомфорта это у меня не вызывает.

Со мной моя семья, поэтому все нормально.

Были у нас сложности с приглашением игроков летом – некоторые футболисты отказались приезжать в Мариуполь именно по этой причине. Но те, кто приехал, не изъявляет желания уезжать из-за этого конфликта. Считаю, что мы достойно представляем наш край.

- Существуют ли в клубе финансовые проблемы?

- Тьфу-тьфу-тьфу, таких проблем нет. Наш клуб традиционно относится к тем, которые давно уже практикуют все "белое", поэтому, слава Богу, проблем с финансами нет. Конечно, финансы не такие, как были раньше. Но все, что обещает руководство клуба, оно выполняет.

- Много говорили про договорные матчи, про игру на тотализаторе. Что вы можете сказать об этих ситуациях, в том числе, были затронуты поединки с участием вашей команды, мешает ли это в работе?

- Конечно, это мешает прогрессу футбола. Не хотелось бы много на эту тему говорить, но я могу еще раз сказать, что я был на разговоре в Департаменте полиции в Киеве в конце прошлого года. Все происходит под контролем полиции. Я буду рад, если расследование окончится и выявятся факты, которые приводят к таким вот играм.

Я очень надеюсь, что наши правоохранительные органы в этом разберутся. А в целом, конечно же, это негативно влияет на футбол.

Думаю, что я не зря попросил в первом же интервью активное расследование. Очень много фактов. Как мне сообщили в Департаменте полиции, очень много игр находится на расследовании, но почему-то муссируется только одна. Может быть, это выглядит как оправдание, но пока ничего не доказано – мне не в чем обвинить своих игроков.

- Не так давно случилось назначение на должность руководителя Комитета по этике и честной игре ФФУ итальянца Франческо Баранки. Того самого, который назвал игру Ильичевца "возмутительным договорняком". Продвинулось ли как-то при нем расследование?

- Не могу сказать, потому что у меня нет такой информации. К господину Баранке я отношусь с большим уважением. Очень надеюсь, что человек, занимавшийся борьбой с договорными матчами в Европе, да и не только в ней, насколько я понял из его интервью, поможет украинскому футболу. Но я понимаю, что это будет крайне сложно. Все говорят о коррупции во всем мире, но никто не может ее изжить, к сожалению.

- Испытываете ли вы давление в связи с тем, что являетесь для первой лиги не молодым и перспективным наставником, а специалистом с опытом, который добивался приличных результатов на уровне повыше?

- Наверное нет. Я бы с удовольствием повспоминал все эти победы, но сейчас они уже никому не интересны. Каждому тренеру из года в год нужно доказывать свою профпригодность. Мне приятно работать, я люблю свою работу и чувствую себя достаточно комфортно.

- У вас происходит непростой судебный спор с Говерлой. Как сейчас решается этот вопрос?

- Я столкнулся с нашей Фемидой и я разочарован. Сейчас мы подали апелляцию на постановление суда первой инстанции. Такого бреда я еще не встречал. Но не хочу ворошить тему Говерлы. У меня очень много воспоминаний хороших о городе, команде, результатах, нашей игре. Это все смазало, но это не моя война.

Но если вы хотите спросить, получил ли я деньги – нет, деньги я так и не получил.

- А есть ли надежда, что когда-нибудь вообще получите?

- Я сомневаюсь.

- Ильичевец уже покинули Мищенко, Нехтий, Пыско. Они не устроили вас по игровым качествам или это была инициатива игроков?

- Разные причины. Некоторые игроки – не только из тех, что вы назвали – покинули нас потому, что не устраивали нас. А тот же Олег Мищенко вернулся в расположение своего клуба – он был у нас в аренде. Есть футболисты, которые сами изъявили желание уйти.

Мы всегда придерживались принципа, что если игрок не желает выступать за нашу команду – то, конечно же, лучше уйти. Никто никого не заставляет и не упрашивает.

- В английской Премьер-лиге этой зимой несколько футболистов устраивали бунт: "Я не хочу больше играть за нынешний клуб". Например, Пайе так сменил Вест Хэм на Марсель. Как вы относитесь к таким вещам?

- Я не владею всей информацией. Наверное, у этих бунтов есть причины. Но я не сторонник таких вещей – наверное, все же нужно быть благодарным тому клубу, который тебя раскрывает, благодаря играм за который ты сделал качественный скачок.

Как говорится в народе, "предавший раз – предаст и второй". Когда-то он может и новому клубу сказать: "Я не хочу больше за вас играть, я хочу уйти в Реал". Это неприемлемо, как по мне.

- Усиление у команды уже приличное — Новотрясов, Рудыка, Мигунов, Жичиков. Будут ли еще подписания, если да, то какие позиции хотите укрепить?

- Я знаю этих игроков. Жичиков и Мигунов – это те ребята, которые уже были в Ильичевце. Они вернулись и такое ощущение, что никуда не ходили. Если и будут у нас приобретения, то не много. Есть, конечно, позиции, которые нам бы хотелось усилить. В частности, середину полю.

Мы делаем акцент на игроков универсальных, которые могут сыграть через "не могу". В первой лиге много матчей проводится на не очень хороших полях, где на первый план выходят не футбольные качества, а характер. Таких футболистов мы сейчас подбираем.

- И в первой лиге, и в УПЛ явный кризис посещаемости. На ваш взгляд, с чем связано это явление и как можно решить данный вопрос?

- На мой взгляд, сейчас это никак не решишь. Из-за ситуации, в которой оказалась наша страна, мы не можем улучшить посещаемость. Даже команды с традиционно высокими показателями – и Львов, который соскучился по еврокубкам – даже в этом турнире была уже низкая посещаемость. И Александрия, которая вышла в еврокубки – тоже посещаемость упала. Это все отголоски ситуации, в которой находится наша страна. Все говорят о качестве футбола – но и оно в ближайшее время не поднимется. Ведущие игроки как уезжали из наших команд, так и продолжают это делать.

По поверхностным подсчетам, и сейчас человек 20 уехало игроков из Премьер-лиги. О каком улучшении игры может идти речь? Но мы не раз преодолевали кризисы. Я надеюсь, что и из этого мы тоже выйдем с высоко поднятой головой.

- Делает ли Ильичевец какие-то шаги, чтобы привлечь болельщика на трибуны?

- Это больше вопрос к руководителям клуба. На мой взгляд, в той ситуации, в которой находится сейчас Ильичевец, нынешние показатели – вполне неплохая цифра. Думаю, что если команда решит задачу выхода в Премьер-лигу, то число зрителей увеличится – люди давно не видели ведущие команды. На первых порах, думаю, эти числа увеличатся в несколько раз.

- 12 команд в УПЛ — это оптимальный на сегодня вариант? Вы видите всю футбольную кухню изнутри, не кажется ли вам, что 16 команды было бы более интересно и полезно?

- Нужно дождаться окончания чемпионата, чтобы понять, какую роль сыграло разделение на шестерки, увидеть, как будут проходить эти игры уже непосредственно в шестерках, борьба за чемпионство… Хотя, наверное, борьба за чемпионство уже окончена, а вот за Лигу чемпионов я ожидаю увидеть ожесточенную борьбу.

Я приверженец более классической схемы. Мы можем приводить в пример и Польшу, и кого угодно – но ведущие чемпионаты играют по 16, 18, 20 команд. Я понимаю, что сейчас это может быть финансовой утопией, но к этому нужно стремиться.

- Исчезновение Металлиста, Говерлы, Арсенала, Кривбасса, на грани исчезновения Днепр. В чем, на ваш взгляд, кроется главная причина? Не считаете ли вы, что украинские клубы изначально занимают неправильную позицию проедания хозяйских денег и не пытаются заработать самостоятельно?

- Не думаю, что это проблема одного футбола. Это может касаться экономической составляющей всей страны – и налоговое законодательство, может быть… У меня есть свое мнение, но я не готов его озвучить – оно может быть не особо компетентным – я не специалист в менеджменте. Но я считаю, что что-то должно измениться, чтобы мы встали на другие рельсы. Но пока я этих изменений не вижу.

Вот нет Ярославского, вот нет Коломойского. А представьте, если не будет Суркиса и Ахметова, что будет? Думаю, футбола у нас не будет в ближайшие лет 5-10 тогда. Поэтому нужно отдать должное этим людям, которые держат на плаву клубы и зарабатывают баллы для того, чтобы наши команды играли в Европе. И сборная наша была не на последнем месте из-за неплохого уровня нашего чемпионата.

А ругать все и всех я не готов. Это уже не критика, а критиканство – когда люди говорят, что что-то неправильно, а сами ничего не предлагают. Я пока не готов сказать, что нужно сделать, чтобы наш чемпионат поднялся на более качественный уровень.

- Вы читали об инициативах ФИФА по изменению футбольных правил? На ваш взгляд, следует ли что-то кардинально менять?

- Да, читал. Не зря они предварительно опубликовали эту информацию – думаю, хотят услышать реакцию людей, которые этим занимаются. Всех всегда пугает что-то новое. Мы живем только примерами. Вот не засчитали гол Барселоны – а если бы были видеоповторы – другое дело. Но его пока не ввели, не все с этим согласны. Я читал, но не все идеи понял.

- Больше всего возмущений вызвало предложение ван Бастена отменить офсайды. Голландец утвеждает, что так игра станет интереснее, команды будут больше атаковать, ну а его оппоненты – что после этого нападающие будут жить в штрафных площадках, а команды – просто лупить мяч в их направлениях.

- Футбол тогда очень сильно упростится, исчезнут комбинации. В принципе, основная задача – забить гол и чем быстрее доставишь мяч до ворот – те быстрее забьешь. Опять-таки, я не думаю, что в ближайшем будущем кто-то на это пойдет.

- А что касается видеоповторов, вы поддерживаете их внедрение или это повредит игре?

- Я был бы рад их введению. Видеоповторы и некоторые решения постфактум я бы вводил. Все мы говорим о хорошей, о красивой игре, но прежде всего важен результат. Видеоповторы могут влиять на справедливость результата.

- Расширение чемпионата мира до 48-ми команд — это правильный ход?

- Для тех команд, которые туда попадут благодаря этому – правильно. Для тех, которые могут из-за этого в финальной части вылететь, а прецеденты такие уже есть – для них это плохо. Конечно, ведущим сборным, по большому счету, это изменение не особо на руку. Но я считаю, что любым делом должны заниматься специалисты. Если так решила ФИФА – наверное, это правильно.

Евгений Музыка, Football.ua