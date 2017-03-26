Северная Америка

Бока Ратон разгромил Юпитер Юнайтед 5:1 в матче-открытии сезона любительской лиги APSL (American Premier Soccer League).

Эдмар стал игроком аматорского Бока Ратон в феврале текущего года. 25 марта начался новый сезон APSL и украинский хавбек дебютировал за новую команду.

Стоит отметить, что в клубе отдельно выделяли Эдмара перед началом матча. Официальный твиттер Бока Ратон отметил, что "сегодня впервые в основе выйдет игрок сборной Украины Эдмар, который провел 15 матчей за национальную команду". Также Эдмар попал на афишу этого матча.

Поединок против Юпитер Юнайтед завершился для Бока Ратон победой 5:1. Официальный сайт клуба не упоминает о причастности Эдмара к какому-либо из голов.