Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Маска обмежує Кіліана на футбольному полі.

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував гру в масці після перелому носа.

"Грати в масці — абсолютний жах. Я змінив маску, бо щоразу щось йшло не так. Складно, тому що вона обмежує огляд, а ще накопичується піт, і її доводиться знімати, щоби він стікав. Таке відчуття, що вона зроблена у 3D.

Спасибі маскам, але щойно можна буде її зняти, я зроблю це", – сказав Мбаппе.

Нагадаємо, Дансо вибачився за те, що травмував Мбаппе.