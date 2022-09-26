Ліга націй

Головний тренер французів не бачить катастрофи в поразці.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував поразку своєї команди у грі з Данією.

"Я не сприймаю це як якусь катастрофу. У нас було багато моментів, але ми зіграли недостатньо ефективно. Ми припустилися кількох помилок при грі в обороні. У нас молода команда, в якій більшість гравців не має досвіду виступу на найвищому рівні".

Справа не в схемах. Коли біля твоїх воріт призначають чотири кутові і щоразу залишається вільним гравець збірної Данії, то ти можеш поставити і три, і чотири, і 12 гравців ззаду — це нічого не змінить.

Приводу для занепокоєння немає. Повернення футболістів із міжнародним досвідом допоможе нам. Не треба турбуватися, хоч важко всім. Напередодні я подивився інші матчі — решта великих команд теж програє. Не можна подавати нас вище за решту збірних. Ми боротимемося", — наводить слова Дешама RMC Sport.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги націй між збірними Франції та Данії.