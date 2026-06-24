Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Колумбія та ДР Конго.
Хамес Родрігес, Getty Images
24 червня 2026, 04:18
Національні збірні Колумбії та ДР Конго зіграють у Гвадалахарі матч другого туру чемпіонату світу-2026.
Нестор Лоренсо, після перемоги над Узбекистаном (3:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Себастьєн Дезабр, на тлі нічиєї проти Португалії (1:1), використав із перших хвилин також аналогічний склад.
Колумбія: К. Варгас — Д. Муньйос, Д. Санчес, Лукумі, Мохіка — Пуерта, Лерма, Аріас — Х. Родрігес, Л. Суарес, Л. Діас.
Запасні: Оспіна, Монтеро, Аріас, Міна, Дітта, Мачадо, Кастаньйо, Ріос, Карраскаль, Портілья, Кінтеро, Кордоба, К. Ернандес, Кампас, Гомес.
Запасні: Фаюлю, Еполо, Батубінсіка, Й. Каємбе, Калулу, Мбуку, Бонгонда, Садікі, Тшибола, Пікель, Сіпенга, Какута, Елія, Маєле, Банза.
ДР Конго: Мпасі — Ван-Біссака, Мбема, Туанзебе, Капюаді, Масуаку — Мукау, Мутуссамі, Е. Каємбе — Вісса, Бакамбу.
Гра Колумбія — ДР Конго почнеться о 05:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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